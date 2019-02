MPS studia cessione immobili per 600 milioni di euro

Banca MPS

(Teleborsa) - Giornata fiacca a Piazza Affari per il titolo, che tratta in ribasso dello 0,89% mentre l'istituto bancario studia la cessione di 90 immobili tra uffici e filiali per far entrare in cassa. L'operazione rientrerebbe nel piano concordato con la Commissione Ue al momento della ricapitalizzazione precauzionale, che ha visto l'ingresso dello Stato con il 68%. La banca toscana guidata dasi era impegnata a vendere un pacchetto da 500 milioni di euro entro il 2021.Comprese nelle cessioni anche l'immobile di pregio di via del Corso a Roma e la sede storica a Milano, in via Santa Margherita 11, mentre sarebbe esclusa Rocca Salimbeni, sede storica del Monte dei Paschi a Siena.Recentemente la banca senese ha emesso bond per 2,2 miliardi di euro