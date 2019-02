Trenitalia, ETR 700: da Milano a Pescara in "pre-esercizio" Frecciargento

(Teleborsa) -. Dalla sera di domaniha inizio, infatti,Si tratta dei 17 dei 20per esser utilizzati dal dicembre 2012 nel Nord Europa da Olanda e Belgio, ma fIn seguito, dopo i necessari test, verifiche e adattamenti alle proprie necessità,che volevano assicurarsi gli esemplari realizzati, messi in vendita a prezzo più che competitivo.Gli inconvenienti tecnici che portarono alla contestazione del materiale,Deciso da Trenitalia dopo accurati test, prove e modifiche,diversamente delle prime indiscrezioni che lo avevano indicato come Frecciarossa.del mattino successivo. Stessa corsa in programma per il giorno dopo. In senso inverso,. Il convoglio del "nuovo gruppo" viaggerà in condizione di pre esercizio, e quindi senza passeggeri a bordo.L'elettrotreno. Sembrerebbe. Presumibile anche il collegamento da Venezia.La disponibilità deisensibilmente i collegamenti Ata Velocità.