Energia, AD Eni Descalzi incontra Ministro Petrolio Al-Ghadhban

(Teleborsa) - Il Ministro del Petrolio dell’Iraq nonché Vice Primo Ministro per l’Energia, Thamir A. Al Ghadhban, ha incontrato ieri, 3 Febbraio, a Baghdad l’Amministratore Delegato diClaudio Descalzi.soprattutto alla luce dei recenti risultati nello sviluppo del giacimento di Zubair. Il progetto, uno dei più grandi campi di produzione della regione meridionale di Basra e gestito da Eni Iraq B.V. insieme con Basra Oil Company (BOC), è il risultato evidente di una strategia basata sullo sviluppo rapido del campo.Infatti, dal 2015 la produzione di olio del campo di Zubair è più che raddoppiata ed è nelle fasi finali di realizzazione un impianto in grado di generare 380MW di elettricità per uso locale.Al-Ghadhban e Descalzi hanno inoltre parlato deiche rafforzeranno ulteriormente i rapporti tra Eni e l’Iraq, oltre che dei progetti sociali al momento in corso nella regione di Basra che riguardano soprattutto le aree di salute, educazione, accesso all’energia e all’acqua potabile.Infine, l’AD Descalzi ha evidenziato le, che rappresentano una leva strategica che consentirà al Paese di massimizzare e valorizzare l’uso delle proprie risorse naturali.