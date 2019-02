Banco Desio chiude in utile il 2018

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione delS.p.A. ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, che si è chiuso con unI crediti performing sono saliti del 2% a 9,2 miliardi, mentre i non performing si attestano a 0,4 miliardi, in calo del -51,3% rispetto all'esercizio precedente, per effetto delle operazioni di cessione di NPL , con un CET1 al 12,15%, un Tier1 ratio al 12,27%, mentre il Total Capital ratio è risultato pari al 13,58%.A livello patrimoniale,, con una flessione di circa 0,4 miliardi di euro rispetto al saldo di fine esercizio precedente, pari all’1,4%, attribuibile anzitutto al decremento delle masse della raccolta diretta (-2,7%) e quindi della raccolta indiretta (-0,4%).La posizione interbancaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2018 è risultata a debito per circa 1,3 miliardi di euro, in aumento rispetto al saldo sempre a debito per circa 0,5 miliardi di euro di fine esercizio precedente.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea Ordinaria la distribuzione di une di un dividendo