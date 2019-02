Stefanel, pronto il piano di rilancio

Stefanel

(Teleborsa) -e la tutela dei lavoratori. Lo ha annunciato ieri, 7 febbraio, ila margine delmesso in opera per discutere dello stato occupazionale e produttivo dell’azienda.Durante l’incontro,, l’azienda ha presentato il progetto messo in campo per risanare il Gruppo attraverso la "realizzazione del patrimonio immobiliare e dei relativi punti vendita presenti sul territorio", con l’ulteriore scopo di riposizionare sul mercato la nuova collezione., inoltre, grazie all’attivazione degli ammortizzatori sociali, il, oltre a. Al Dicastero, è stato firmato un accordo valido per la