Trasporto aereo, studio per servizi di navigazione satellitare in Africa

(Teleborsa) -(ASECNA) ha siglato un contratto conper condurre uno studio del progetto preliminare (fase B) a sostegno del suo programma per lodi incremento della precisione (noto con l’acronimo SBAS).(Sistema geostazionario europeo di navigazione di sovrapposizione).L’obiettivo ènel corso di tutte le fasi di volo, oltre ain modo significativo e sostenibile nelle aree di sua competenza.A partire dal 2021-22, questi servizi miglioreranno le prestazioni di posizionamento dei sistemi di navigazione esistenti, quali GPS o Galileo. Il nuovo sistema, l’integrità, la disponibilità e la continuità, garantita per applicazioni relative alla sicurezza.di business beneficeranno di tali servizi, compresi quello, oltre all’, il che favorirà lo sviluppo economico e sociale.Lo studio èdella(EU-AITF), grazie a un accordo di finanziamento dell’(AFD). La(Agenzia Europea GNSS) forniranno ilnell’ambito dell’accordo tra ASECNA e l’Unione Europea, che include anche l’Agenza Spaziale Francese CNES.. Nel corso di questo periodo, le compagnie aeree associate a questo programma saranno in grado di"Il contratto odierno segna ildegli ultimi anni e ne e siamo molto soddisfatti", ha dichiarato, Presidente e CEO of Thales Alenia Space. "Dopo il progetto KASS nella Corea del Sud, quest’ultimo successo di esportazione per un sistema di navigazione satellitare complesso e potente è frutto del nostro coinvolgimento nei programmi satnav in Europa fin dal principio nel 1996. ASECNA sarà in grado di attingere alla nostra esperienza ultraventennale per garantire la sicurezza dei passeggeri, il che riflette in modo chiaro il nostro motto, “Lo spazio per la vita".