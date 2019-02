Pericolo inondazioni Mediterraneo. Strategia per salvare la Blue Economy

(Teleborsa) -a causa del progressivo innalzamento del Mediterraneo, ecco perché occorre mettere in campo strumenti che consentano diche ha un importantissimo impatto sul PIL. E' quanto emerso da un Convegno organizzato da, con la partecipazione di, dove è stata annunciata anche la firma di un protocollo d'intesa per lo sviluppo sostenibile.Ila causa dele, secondo le proiezioni dell’ENEA,migliaia di chilometri quadrati di aree costiere italiane rischiano di essere, a causa di un ied anche di più (fra 0,94 e 1,035 metri con il modello cautelativo e tra 1,31 metri e 1,45 metri su base meno prudenziale).Il fenomeno dell’innalzamento riguarda praticamente tutte le regioni italiane bagnate dal mare per un totale di: non solo le aree adriatiche di Trieste, Venezia e Ravenna, ma anche l'area di Pescara, di Lesina (Foggia) e di Taranto in Puglia; sul versante tirrenico le aree a rischio vanno da La Spezia in Liguria, per scendere in Toscana (Versilia, Cecina, Follonica, Piombino) e Marina di Campo sull’Isola d’Elba, ma anche la foce del Tevere nel Lazio, la piana Pontina di Fondi e la piana del Volturno e del Sele in Campania; molte zone a rischio in Sardegna (Cagliari e Oristano) e Sicilia, incluse le Isole Eolie.Sommando la superficie dellenel dettaglio si arriva a un’estensione totale a rischio inondazione di, pari a una regione come la Liguria.La blue economy, ovvero il complesso ledi attività legate direttamente o indirettamente alla risorsa mare, comprende, tra pesca, cantieristica, trasporti marittimi, turismo e attività di ricerca, pari al 3,2% del totale. Lo rivela Confcommercio, secondo cui questo settoree dà lavoro a oltre, con dinamichedi crescita negli ultimi anni ben superiori a quelle dell’intera economia.Inoltre, se si considera che ogni euro generato direttamente dal comparto ne attiva circa altri due sull'economia nazionale, si arriva a undi euro all'anno e che sfiora il 10% del totaledell’economia.Di qui, che è un tema ancora sottovalutato in Italia.Gli effetti del riscaldamento globale valutati nella pianificazione delleandrebbero, quindi, considerati all'interno del più generale e ambizioso processo d’integrazione tra le politiche su infrastrutture e trasporti e quellesu ambiente ed energia.Ilfirmato oggi dal Presidente di Confcommercio,, e dal Presidente dell’ENEA,, punta a realizzaree di analisi per le latramite l’integrazione delle rispettive competenze.L’accordo quadriennale punta a favorire la definizione e la realizzazione diper lo sviluppo urbano e territoriale, con particolare attenzione allaLa collaborazione riguarderà inoltre le attività die il supporto alla redazione di bandi e al reperimento di finanziamenti.L'accordo punta anche a favorire la transizione verso un, che comprenda il ciclo dei rifiuti,la gestione sostenibile della risorsa idrica e il recupero di materie prime dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In questo quadroi, a supportare Confcommercio per le attività di formazione e informazione e a condividere competenze utili per individuare esigenze ed opportunità di innovazione tecnologica.