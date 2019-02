Cgia, banche: alle imprese -0,7% prestiti in un anno

(Teleborsa) -: nell'ultimo anno (novembre 2017 su novembre 2018) gli impieghi vivi sono scesi di 4,9 miliardi di euro (-0,7%). Negli ultimi sette anni la diminuzione è stata del 27%, per una riduzione in termini assoluti di 252,8miliardi.Il dato emerge da. Nell'ultimo anno - precisa la Cgia - in alcune regioni come la Lombardia e il Piemonte i prestiti sono tornati con il segno positivo, e questo lascia presagire che il peggio probabilmente sia alle nostre spalle.Le imprese con, che costituiscono il 98% circa del totale e danno lavoro a quasi il 60% degli addetti,, circa il 2% delle imprese in Italia.Sempre negli ultimi sette anni,. Le grandi hanno subito una riduzione del 26,5% (-201,5 miliardi) nel settennio e dello 0,4% (-2,3 miliardi) negli ultimi 12 mesi.Le regioni più penalizzate dalsono state quelle del. In particolare, negli ultimi sette anni è stato ilNell'ultimo anno, invece,(+7 milioni),(+57 milioni),(+90 milioni),(+156 milioni),(+174 milioni) e(+un miliardo).