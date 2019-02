Antartide, al via la campagna invernale presso la base Concordia

(Teleborsa) -presso la base di ricerca permanente italo-francese(Dome C) a 3.300 metri di altitudine. Per nove mesi,- 7 italiani, 5 francesi e 1 danese - rimarranno in completo, per mantenere attive le attrezzature sperimentali e condurre studi di glaciologia, chimica e fisica dell’atmosfera, astrofisica, astronomia, geofisica e biomedicina.presso la base italiana "Mario Zucchelli": l’ultimo gruppo ha lasciato la base per fare rientro in Italia, dopo una tappa in Nuova Zelanda. Nell'ambito di questa, iniziata lo scorso ottobre edal MIUR, l’si è occupata degli aspetti logistici ed ildella programmazione e del coordinamento scientifico. Sono stati portati avanti oltre, che hanno visto la partecipazione diprovenienti da istituzioni di tutta Italia.: oltre agli osservatori permanenti di meteo-climatologia, sismologia e geodetica, sono stati sviluppati tra gli altri progetti riguardanti lo studio di specie ittiche del Mare di Ross e la capacità di produrre cosmaceutici e nutraceutici dalle risorse biologiche marine. Inoltre, presso la Stazione Concordia è entrato in funzione il secondo radar ionosferico della rete planetaria SuperDARN.Nel corso della spedizione sono proseguite leilnuovo acquario di supporto ai progetti di biologia marina, un impianto fotovoltaico che ha prodotto 10mila kWh di energia elettrica, l'implementazione dell’impianto eolico, telecontrollabile da remoto, che fornisce energia per il mantenimento in funzione durante l’inverno degli osservatori scientifici permanenti.I collegamenti con l’Antartide sono stati realizzati conper il trasporto di personale e cargo: per la prima volta in assoluto(un Airbus A319 del Programma antartico australiano e un Ilyushin IL76) hanno utilizzato la pista di atterraggio ricavata sul ghiaccio. Sono inoltre proseguite le attività finanziate dal MIUR per la realizzazione dell’sulla terraferma a, nei pressi della base Zucchelli, il cui completamento è previsto tra circa 2 anni.