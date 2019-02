Banca Farmafactoring, CdA approva bilancio e dividendo

Banca Farmafactoring

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il progetto di bilancio d’esercizio della capogruppo e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, confermando i risultati già resi noti al mercato lo scorso 8 febbraio 2019.Il board ha inoltre approvato la proposta di destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione di riserve, per un monte dividendi complessivo pari a 91,8 milioni, equivalente a 0,539 euro per azione e pari al 100% dell’utile netto rettificato.Infine, il CdA ha deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti, in sede sia ordinaria sia straordinaria, per il 28 marzo 2019 in unica convocazione.