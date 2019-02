Medtronic migliora la guidance, titolo festeggia

Medtronic

Medtronic

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo, che a Wall Street avanza dello 0,86% dopo aver annunciato utili trimestrali migliori delle attese.Il produttore di apparecchiature mediche ha registrato un utile per azione adjusted pari a 1,29 dollari superiore agli 1,24 stimati dagli analisti. Per l'esercizio in corso, l'EPS adjusted è atteso a 5,14-5,16 dollari in miglioramento rispetto al range 5,10-5,15 dollari stimato in precedenza.Comparando l'andamento del titolo con lo, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,88%, rispetto a +2,41% dello).Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 94,13 M,Dollaro USA. Rischio di eventuale correzione fino al target 92,46. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 95,8.