TIM e Vodafone partnership nel 5G e torri

(Teleborsa) - Vodafone Italia e il Gruppo Telecom Italia () intendono avviare una partnership per la "condivisione della componente attiva della rete 5G, valutare la condivisone degli apparati attivi della rete 4G e ampliare l’attuale accordo di condivisione passiva". La partnership - si legge in una nota congiunta - potrà consentire un più rapido sviluppo del 5G, su una più ampia area geografica e ad un costo inferiore".Inoltre, le due società telefoniche intendono valutare ", per un totale di 22.000 torri in Italia". Aggregando le infrastrutture passive di rete di Vodafone con quelle di Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit), società controllata al 60% da TIM. L’aggregazione sarebbe strutturata in modo da creare valore per tutte le parti coinvolte.Vodafone e TIM hannoed hanno concordato di avviare unasul progetto complessivo., che potranno vivere la migliore esperienza 5G, resa disponibile in anticipo e su una più ampia area geografica" - ha commentato. "Il 5G rappresenta una discontinuità tecnologica con un impatto sociale profondo, che richiede investimenti, efficienza e rapidità realizzativa. Questo ci ha portato ad ampliare l’ambito della positiva esperienza di cooperazione attuale"."Questa partnership" - ha rilanciato. "Siamo convinti chesia un, migliore ed efficace a vantaggio del Paese,".