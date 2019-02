Transavia, nuovo volo Brindisi-Rotterdam

(Teleborsa) -

Transavia inaugura sabato 23 febbraio 2019 il suo primo collegamento dall’aeroporto di Brindisi Papola-Casale, o aeroporto del Salento, a Rotterdam, in Olanda. Il volo è operato due volte a settimana, il mercoledì e il sabato. Transavia, compagnia del Gruppo Air France-KLM che collega già da diversi anni l'aeroporto di Bari ad Amsterdam, aggiungerà anche un ulteriore collegamento da Brindisi per Parigi in primavera, a partire dal 14 aprile.



Il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, ha dichiarato: "Il volo su Rotterdam, collegata per la prima volta con la Puglia con volo su Brindisi, segna anche l’arrivo su questo aeroporto del vettore olandese Transavia del gruppo Air France KLM. Oltre a facilitare l’incoming da un mercato turistico in forte espansione, il collegamento riveste una particolare importanza perché collega la Puglia e tutta l'area del sud est del nostro Paese a una città che è sede del più importante porto europeo. Si perfeziona, così, un rete di destinazioni e un panel di vettori che rappresentano le condizioni ideali per soddisfare la crescente domanda di trasporto, anche di quella riferita a diversi segmenti di traffico".



Claudia Metz, portavoce di Transavia, dichiara la propria soddisfazione anche per conto della compagnia per la nuova rotta: "Il collegamento si aggiunge al volo per Amsterdam che già serviamo da Bari tutto l'anno, e apre nuove possibilità per i pugliesi di scoprire una delle metropoli più dinamiche, giovani e alla moda del Nord Europa, che è anche il primo porto europeo. Dall’altra parte, i turisti olandesi trovano con questo volo una nuova porta d’accesso all’Italia del Sud, che permette loro di scoprire le affascinanti spiagge, lo stile di vita e la cultura millenaria del Salento".



Componente del Gruppo Ar France-KLM, Transavia è la principale compagnia low-cost e la seconda più grande compagnia aerea in termini di dimensioni nei Paesi Bassi. La compagnia aerea opera voli di linea e charter per oltre 110 destinazioni, principalmente in Europa e Nord Africa, da oltre 50 anni.