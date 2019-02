Wall Street in frazionale ribasso dopo delusione dati macro

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

energia

sanitario

telecomunicazioni

Microsoft

Coca Cola

McDonald's

Verizon Communication

Dowdupont

United Technologies

United Health

Goldman Sachs

Microsoft

Comcast

Verisk Analytics

Xcel Energy

Netease Inc Each Repr 25 Com Stk

Biogen

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Tesla Motors

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che ascoltato l'uscita di un pool di dati macroeconomici negativi a conferma delle difficoltà in cui versa l'economia. Termina con un calo dello 0,40% il, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,35%, chiudendo a 2.774,88 punti. Poco sotto la parità il(-0,38%), come l'S&P 100 (-0,4%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,55%),(-0,88%) e(-0,63%).Tra i(+2,15%),(+1,67%),(+1,30%) e(+0,68%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,76%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,65%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,17%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,11%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,15%),(+1,72%),(+1,31%) e(+1,19%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,89%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,11%.Sensibili perdite per, in calo del 3,88%.In apnea, che arretra del 3,80%.