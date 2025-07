Il Dow Jones chiude in netto calo, poco mossi gli altri indici

Dow Jones

(Teleborsa) -, che accusa una flessione dello 0,98% sul; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 6.244 punti. Sulla parità il(+0,13%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(-0,05%).Ilha pesato sui mercati, con i dati headline che hanno mostrato un aumento dello 0,3% su base mensile e del 2,7% su base annuale (quest'ultimo leggermente sopra le attese), anche se i dati core sono stati sotto le previsioni. Il dato ha alimentato una certa preoccupazione per Wall Street, evidenziando l'impatto dei dazi del presidente Donald Trump sull'economia.Sul fronte delle trimestrali, lemercoledì, con Bank of America, Goldman Sachs e Morgan Stanley diffonderanno i risultati prima dell'apertura.Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,11%),(-1,88%) e(-1,65%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,56%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,20%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,10%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,95%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,57%.(+6,59%),(+6,41%),(+4,04%) e(+3,56%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,21%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,07%. Scende, con un ribasso del 3,97%. Crolla, con una flessione del 3,92%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,6%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 0,6%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 7,07 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso 0,4 punti; preced. -4 punti)14:30: Prezzi export, mensile (preced. -0,9%).