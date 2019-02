Trasporti, affluenza record al Traspotec Logitec con oltre 41 mila visitatori

(Teleborsa) -al, la quattro giorni dedicata ai trasporti e alla logistica che ha attirato negli spazi di Veronafieretra il 21 al 24 febbraio.E' quanto comunicato gli organizzatori, secondo cui risulta inil numero delle, toccando quota 406.Inoltre, la manifestazione, scelta da numerosi marchi internazionali per la presentazione dei propri mezzi e delle proprie novità, è stata scandita da, che hanno permesso alla galassia dei trasporti e della logistica di fare il punto sugli, confermando il comparto come centrale per lo sviluppo dell’Italia.hanno interessato, poi, il rapporto, che in funzione del passaggio all’dovranno operare con una sempre maggiore sinergia. Approfonditi anche i temi dell’, con l’86% dell’autotrasporto italiano che secondo l’UNRAE percorre tratte nazionali, contro la media europea del 65%; oltre a quello dellae dell’, che solo in Italia vede 15 mila posti vacanti nel settore degli autotrasporti.