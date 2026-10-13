Green Claim presente in etichetta di oltre 128 mila prodotti

per 53,4 miliardi: l’analisi dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy

(Teleborsa) - L’85,1% dei prodotti venduti in ipermercati, supermercati e negozi a libero servizio in Italia presenta sull’etichetta almeno un claim

riferito alla sostenibilità ambientale. E' quanto emerge dalla diciannovesima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy che ha individuato oltre 128 mila prodotti, con queste indicazioni, on pack.



Un paniere che nel 2025 ha superato i 53,4 miliardi di euro di vendite, in crescita annua di +2,0% a valore e di +1,0% a volume.

Determinante è stata la spinta dettata dall’aumento dell’offerta a scaffale(+1,6 punti percentuali), con le marche private e i produttori

follower a fare da traino.



Lo scenario rilevato dall’Osservatorio Immagino vede la prevalenza dei claim che forniscono indicazioni pratiche(come raccolta differenziata, uso e conservazione), presenti su più 120 mila referenze con oltre 52 miliardi di euro di vendite, e di quelli relativi a singole

caratteristiche ambientali, come il contenuto bio-based o la riciclabilità del pack, rilevati su oltre 107 mila referenze con 49,8

miliardi di euro di sell-out.



L’area più dinamica è quella dei disciplinari di filiera in agricoltura o allevamento, riportati su 15.190 prodotti con oltre 7,4 miliardi di

euro di vendite (+2,5%), seguita dai claim relativi a studi LCA e impronta ambientale, stabili a valore (1,1 miliardi di euro di vendite)

e in crescita a volume (+1,6%).

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