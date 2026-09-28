Volkswagen pronta a richiamare 4 milioni di veicoli per rischio guasto allo sterzo

Der Spiegel avverte possibile problema di gestione del richiamo

(Teleborsa) - Volkswagen si prepara a richiamare circa 4 milioni di veicoli tra i vari marchi del gruppo. Il problema riguarda una vite di fissaggio del sistema di sterzo che, in determinate condizioni ambientali e dopo anni di esposizione al sale utilizzato sulle strade, può corrodersi.



Secondo i dati dell'autorità federale tedesca dei trasporti Kba, sarebbero interessati circa 2,2 milioni di veicoli del marchio Volkswagen e circa 700 mila Audi. Il quotidiano Handelsblatt ha menzionato anche oltre un milione di Skoda e circa 200 mila Seat.



Per il marchio Volkswagen il richiamo riguarda, tra gli altri, Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran e Caddy prodotti tra il 2013 e il 2024. Per Audi sono coinvolti i modelli Q3 prodotti tra il 2017 e il 2024.



L'azienda ha rassicurato i clienti spiegando che saranno contattati per portare le vetture nelle officine della rete, dove la vite sarà sostituita gratuitamente in poco tempo.



Tuttavia la società guidata dall'Ad Blume non ha dato informazioni su quanto questa operazione potrebbe costare e la rivista Der Spiegel, citando una comunicazione interna alle officine Volkswagen, ha avvertito di un possibile problema di gestione del richiamo. Dato l'elevano numero di pezzi da sostituire, la vite da installare potrebbe non essere disponibile in quantità sufficienti e in alcuni casi potrebbe dovere essere montato temporaneamente un componente alternativo, rendendo necessario un secondo passaggio in officina.



Futuro incerto



La notizia arriva in un momento difficile per Volkswagen che nei giorni scorsi ha drasticamente ridotto le previsioni sulla redditività per il 2026. A ciò si aggiunge il nuovo piano da circa 50 mila ulteriori riduzioni di posti di lavoro, che portano a circa 100 mila le uscite complessivamente programmate, oltre che la spada di Damocle su quattro stabilimenti tedeschi - Emden, Zwickau, Hannover e Neckarsulm - ai quali tra il 2031 e il 2034 non sono al momento assegnati nuovi prodotti.











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