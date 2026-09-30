Lucisano Media, migliora l’indebitamento. Federica Lucisano: "Semestre di grande lavoro"

(Teleborsa) - Lucisano Media Group
, società a capo dello storico gruppo italiano attivo nella produzione, distribuzione nel settore cinematografico e televisivo, e nella gestione di sale Multiplex, ha chiuso il primo semestre caratterizzato da un’intensa attività distributiva, con l’uscita in sala e la messa in programmazione di diverse produzioni cinematografiche, televisive e documentaristiche.Principali risultati al 30 giugno 2026
I Ricavi e proventi operativi consolidati si attestano ad Euro 24.546 mila vs Euro 37.059 mila nel primo semestre 2025 in conseguenze della consuntivazione dei ricavi relativi a tre opere realizzate a cavallo tra il presente e lo scorso esercizio. La riduzione del 33,8% è dovuta all’eccezionale concentrazione di consuntivazione di opere nella prima parte del 2025 I relativi costi e ricavi sostenuti nel 2024 erano infatti stati sospesi al termine dell’esercizio precedente, rinviandone la competenza economica al semestre successivo in ragione del completamento e consegna ai partner coproduttori e distributori. La BU Produzione e Distribuzione
ha registrato Ricavi per Euro 18.925 mila (-39,8% vs 1H 2025). La BU Esercizio Sale Cinematografiche
ha conseguito Ricavi per Euro 5.621 mila (-0,5% vs 1H 2025): occorre però tenere presente che il primo semestre dell’esercizio precedente aveva beneficiato di sopravvenienze positive e componenti eccezionali relativi a contributi pubblici degli esercizi precedenti per Euro 600 mila circa.
Il margine operativo Lordo
(EBITDA
) si attesta ad Euro 12.055 mila (vs Euro 18.137 mila nel 1H 2025), pari al 49,1% dei Ricavi, sostanzialmente in linea con il precedente esercizio, confermando così la solidità del modello di business. Si registra anche un margine operativo netto (EBIT) positivo per Euro 2.727 mila (vs Euro 5.258 mila nel 1H 2025). In conseguenza di tutto quanto sopra, la bottom line al 30 giugno 2026 chiude con un Risultato netto
d’esercizio positivo pari a Euro 2.072 mila (contro un utile netto di Euro 4.120 mila al 30 giugno 2025). L’Indebitamento Finanziario Netto
è risultato in calo nel periodo, passando da Euro 28.691 mila al 31
dicembre 2025 ad Euro 24.996 mila al 30 giugno 2026. Tale risultato è stato ottenuto prevalentemente grazie agli incassi delle quote di competenza dei partner coproduttori e distributori. Se adjusted per la componente relativa ai beni in leasing, l’Indebitamento Finanziario Netto risulta pari a Euro 17.564 mila vs Euro 20.883 mila al 31 dicembre 2025.Federica Lucisano: quattro film e tre serie in produzione entro novembre
"Un semestre di grande lavoro di finalizzazione e preparazione per la seconda parte del 2026 – spiega Federica Lucisano, AD di Lucisano Media Group. Oltre ad aver completato la consegna di tutte le opere avviate nel 2025, abbiamo predisposto un volume eccezionale di produzione che si concretizzerà in quattro film e tre serie televisive, tutte in avvio entro il mese di novembre, oltre a tutto lo sviluppo per
il 2027. Questo risultato è particolarmente significativo – continua Paola Francesca Lucisano, Presidente di Lucisano Media Group Head of TV Productions - non solo per il volume di affari sottostante ma soprattutto perché è la dimostrazione del consolidamento delle nostre relazioni con un portafoglio di partner anche OTT sempre più ampio".Outlook
Relativamente alla produzione audiovisiva, il secondo semestre 2026 sarà caratterizzato da un’intensa attività realizzativa già a partire dal mese di luglio. E’ inoltre prevista la presenza alla Festa del Cinema di Roma con due opere e l’uscita in sala di un film. Relativamente all’andamento delle sale cinematografiche, è realistico attendersi una prosecuzione del trend di crescita degli spettatori, soprattutto nella seconda parte secondo semestre, con un volume complessivamente atteso superiore a quello del 2025.