TMP Group, nel primo semestre fatturato in aumento ma peggiora la gestione operativa

(Teleborsa) - I ricavi consolidati di TMP Group del primo semestre 2026 raggiungono 2,9 milioni, rispetto a 2,5 milioni nel corrispondente periodo del 2025, con un incremento del 18%.



L’andamento - si legge in una nota - supera le attese di piano per il periodo e riflette il rafforzamento delle attività caratteristiche del Gruppo.



Il valore della produzione si è attestato a 3 milioni (+3,6%). I ricavi delle vendite e delle prestazioni ne rappresentano il 97,7%, rispetto all’86,2% del periodo di confronto.



L’EBITDA si mantiene positivo per circa 303 mila euro, rispetto a 513 mila nel primo semestre 2025, con un margine sul valore della produzione del 10,0% (17,6% nel periodo di confronto). La contrazione del 40,9% risente anche del minore contributo degli altri ricavi e proventi, scesi da 403 mila a 69 mila euro, oltre che degli effetti economici delle commesse e delle attività di sviluppo. Sulla marginalità hanno inciso le lavorazioni olimpiche, i costi preparatori di attività destinate a contribuire maggiormente ai ricavi nella seconda parte dell’anno e gli oneri di espansione internazionale. I costi del personale restano stabili a € 436 mila (€ 437 mila nel primo semestre

2025), con un’incidenza sui ricavi in riduzione dal 17,4% al 14,8%.



L’EBITDA adjusted è pari a 457,4 mila euro, con un margine sul valore della produzione del 15,2%. L’indicatore esclude gli specifici costi incrementali e non ricorrenti di avvio sostenuti per il programma di internazionalizzazione SIMEST in Spagna, funzionali allo sviluppo commerciale e al posizionamento del Gruppo.



L’EBIT è negativo per 97 mila euro (142 mila euro positivi nel primo semestre 2025), dopo ammortamenti e svalutazioni per 400 mila euro. Il risultato ante imposte è negativo per 124 mila, dopo oneri finanziari netti per 27 mila.



Il risultato netto è negativo per 270 mila, rispetto all’utile di 68 mila euro del periodo di confronto.



La posizione finanziaria netta è pari a 1,960 milioni di debito, rispetto a 1,299 milioni al 31 dicembre 2025, tra tributi e istituti bancari.



L'outlook

"La crescita dei ricavi del primo semestre, superiore alle attese per il periodo, le commesse sportive della seconda parte dell’anno e il

consolidamento delle relazioni con clienti e partner costituiscono elementi di sostegno allo sviluppo del Gruppo".



"L’obiettivo è valorizzare il rafforzamento del posizionamento nei grandi eventi e l’integrazione delle competenze per favorire il recupero della marginalità, mantenendo disciplina nella selezione e nell’esecuzione delle commesse e nella gestione del capitale circolante. Tali prospettive restano legate all’effettiva realizzazione delle attività e all’evoluzione del contesto di mercato".

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