Il comparto tecnologico a Milano marcia in positivo (+1,45%)

(Teleborsa) - Andamento tonico per l'grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 55.448,7 con un incremento di 800,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 488, dopo aver avviato la seduta a 486.Tra ledi Piazza Affari del comparto tecnologia, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,49%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo dell'1,42%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 9,14%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,68%.