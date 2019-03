TAV, "fumata nera" e "rapporti a rischio" Lega-M5S. Conte impegnato nella mediazione

(Teleborsa) -. L’incontro sulla Torino-Lione potrebbe dunque, anche se Luigi Di Maio, in un’intervista ad Affaritaliani.it ha voluto precisare che “non c’è una crisi di Governo”, anche se il vertice è stato “infruttuoso”.Di certo dunque non c’è ancora nulla;. Poco dopo, a margine di un evento alla Camera, Conte avrebbe annunciato"Non possiamo fare da soli un tunnel,, ha dichiarato l’esponente dell'Esecutivo francese intervistata da Jean-Pierre Elkabach su Cnews.. Nel testo, il capo politico del movimento ribadisce che "per fermare" il Tav ci sono due passaggi.(sui quali bisogna decidere entro questo lunedì) e ciò può avvenire o tramite una delibera del Cdm o tramite un atto bilaterale Italia-Francia che intervenga direttamente sul CdA di Telt.. Su tutti e due questi passaggi non c'è un accordo tra le due forze di governo”.