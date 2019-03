Autogrill

(Teleborsa) - Dopo oltre dieci anni di lavoro indecide di lasciare l'incarico di Direttore Finanziario (CFO, Chief Financial Officer) per dedicarsi ad altri progetti professionali.A far data dal 30 aprile 2019, la funzione di Chief Financial Officer del gruppo Autogrill sarà svolta da, Condirettore Generale Corporate di Autogrill S.p.A..Alberto De Vecchi non è titolare di azioni ordinarie di Autogrill S.p.A..