BasicNet, positivi i risultati nel 2018

BasicNet

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il, che si è chiuso con unrispetto a 183,5 milioni di Euro dell'esercizio precedente (+15,2% a cambi costanti).L' EBITDA si attesta a 33 milioni di Euro, inrispetto a 23,1 milioni nel 2017. Anche, a 26,6 milioni di Euro, è in, rispetto a 16,6 milioni nel 2017 così come mostra un netto miglioramento anche l', +rispetto a 10,6 milioni di Euro dell'esercizio precedente.di Euro, in calo rispetto a 61,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017.Il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un, per ciascuna delle azioni in circolazione, per un controvalore complessivo pari a circa 6,5 milioni di Euro. Il dividendo, così come proposto, rappresenta un pay-out ratio del 30,8 % (30,7% nel 2017) sull'utile netto consolidato pari a 21 milioni di Euro. Il dividendo sarà in pagamento dal 22 maggio 2019 con record date il 21 maggio 2019 e stacco cedola (numero 12) il 20 maggio 2019.