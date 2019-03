TAV della discordia, Governo sull'orlo della crisi: botta e risposta Salvini-Di Maio

(Teleborsa) - Nonostante ledi facciata dei giorni scorsi, era chiaro a tutti che la partita dellafosse finita su un binario decisamente scomodo eUna situazione diche sembra essere precipitata nelle ultime ore. Adesso la questione, oltre cheè anche seriamente politica con la, infatti, sono lontani da un accordo e gli animi si accendono, insieme allo scontro che diventa sempre più duro tra i due partiti al Governo. Intanto,, impegnato nellaesce allo scoperto e parla diha ribadito il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di Paolo Del Debbio a "Dritto e rovescio" su Rete4.Quanto al braccio di ferro con i Cinquestelle e con Luigi Di Maio, Salvini è chiaro:- Non tarda ad arrivare la replica del collega pentastellato che usa toni altrettando espliciti: "Abbiamo solo chiesto la sospensione dei bandi per un'opera vecchia di 20 anni, lo abbiamo chiesto perché previsto dal contratto - dice Di Maio.Oltre a forzare una violazione del contratto minaccia pure di far cadere il Governo?Io questo lo considero un, proprio mentre siamo in chiusura su due misure fondamentali come- Intanto, in attesa della decisione finale interviene il Ministro dei Trasporti francese. Bruxelles "finanzia il 40% della Tav, ma ha detto di essere pronta a salire al 50% per questo progetto molto importante", ha detto nella giornata di ieri ricordando che la Francia hae auspicando "che gli italiani ci diranno che sono pronti a realizzare il tunnel insieme a noi". Sale dunque il pressing nei confronti del nostro Paese da parte della Francia: