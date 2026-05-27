UE, primi capitoli negoziali con Ucraina al Consiglio del 16 giugno

(Teleborsa) - La Commissione europea si appresta a proporre l'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali, il primo "cluster", sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno, che precede il summit dei leader UE del 18-19 giugno. A riportarlo è Euractiv che aggiunge che la proposta potrebbe includere anche la Moldavia.



A concorrere all'accelerazione del processo è stato anche l'arrivo di Peter Magyar alla guida del governo ungherese, che rimuove il principale ostacolo politico che aveva bloccato i progressi sotto Orbán. Un incontro tra Magyar e il presidente ucraino Zelensky potrebbe essere calendarizzato a inizio giugno.



Sul fronte armeno, il premier Nikol Pashinyan ha preso le distanze dalle pressioni di Mosca in vista delle elezioni del 7 giugno: "Il popolo armeno deve avere una scelta: far parte dell'Unione economica eurasiatica o far parte dell'Unione europea. Non spetta a me decidere. Spetta ai cittadini armeni". In risposta alle minacce russe di rivedere gli accordi commerciali con Erevan, Pashinyan ha aggiunto: "Quei nostri partner che rispondono a questo con minacce, anche velate, agiscono contro se stessi".



La risposta di Mosca non si è fatta attendere. Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha minimizzato le prospettive di adesione all'UE per qualsiasi candidato, citando il caso turco: "Tengono questa carota alla Turchia da decenni, e non si avvicina minimamente. Sembra che sia proprio dietro l'angolo, e poi non succede nulla. Ecco perché l'adesione all'UE sta diventando un sogno irrealizzato per molti Paesi". Peskov ha concluso con un interrogativo provocatorio: "Anche se bisogna sempre chiedersi: è davvero un sogno?"

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