Ue, Dombrovskis: Stiamo valutando richiesta italiana su flessibilità fiscale per l'energia

(Teleborsa) - Il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis
ha confermato che Bruxelles sta esaminando la richiesta italiana
di applicare all'energia lo stesso meccanismo di flessibilità fiscale
previsto per le spese di difesa, pur mantenendo un tono cauto sulla fattibilità della misura e sullo spazio di manovra disponibile.
"Stiamo facendo una valutazione su ciò che può essere fatto all'interno del nostro quadro fiscale", ha dichiarato Dombrovskis nel corso della conferenza stampa sulle previsioni economiche della Commissione Ue
rispondendo ad una domanda in merito all'effettiva possibilità di utilizzare tale strumento da parte dell'Italia
, precisando di star valutando "le opzioni politiche sulla risposta alla crisi energetica
" e "quali elementi potrebbero essere sul tavolo per quanto riguarda la risposta di politica fiscale". Il commissario ha tuttavia ribadito che "il messaggio generale sulle misure temporanee e mirate
resta valido".
"In generale abbiamo uno spazio fiscale più limitato
rispetto a quello che forse avevamo durante la crisi precedente. Questo richiede prudenza fiscale, soprattutto per i Paesi ad alto debito", ha aggiunto. Dombrovskis ha ricordato che "oggi i margini di manovra di bilancio sono più limitati rispetto alle crisi precedenti: stiamo operando in un contesto molto diverso, da tassi a zero ora sono molto più alti, e questo mi riporta alla nostra raccomandazione di attenersi a misure di aiuto limitate e temporanee, anche per limitare l'impatto sui bilanci".
Dombrovskis ha anche precisato che "finanze pubbliche solide sono risorse essenziali per preservare la stabilità macroeconomica
. Dobbiamo restare vigili e salvaguardare la sostenibilità fiscale nel contesto dell'attuale shock energetico".
Sul conflitto in Medio Oriente
, il commissario ha riconosciuto che "non esiste una soluzione evidente" e che "la finestra per una normalizzazione delle condizioni di approvvigionamento si sta restringendo", con rischi sulle previsioni economiche "chiaramente orientati al ribasso".