TAV, Premier Conte: compromesso anti crisi e "bocce ferme" per tutti

(Teleborsa) -. La mattinata di oggi, sabato 9 marzo, ha visto il presidente del Consiglio impegnato in un più che intenso lavoro di tessitura che avrebbe comunque prodotto i suoi frutti.ha reso noto il Premier Conte - e ho chiarito chesi sono impegnati aquesto progetto e che abbiamo intenzione di interloquire con la Francia e con l’Unione europea alla luce delle più recenti analisi costi-benefici da noi acquisite."La società Telt mi ha appena risposto - spiega Conte -. Abbiamo promesso di tutelare esclusivamente gli interessi degli italiani. Lavoriamo in piena trasparenza perché non ci lasciamo condizionare dalle pressioni opache di gruppi di potere o comitati di affari. Fino a quando questo Governo sarà in carica, per quanto mi riguarda, sarà così. Sempre".Nella lettera inviata alla Telt,"L’analisi tecnica effettuata dagli esperti nominati dal Ministero dell’interno Trasporti e delle Infrastrutture e le conseguenti considerazioni politiche fin qui effettuate"In ragione delle responsabilità che mi competono quale Presidente del Consiglio - aggiunge Conte -. In particolare, Vi invito, al fine di evitare che soggetti terzi possano formulare offerte per la realizzazione dell’opera,Particolarmente furiosoil Presidente della Regione Piemonte,ha definito la "soluzione Conte"