Opere bloccate valgono 36 miliardi. Salvini: "In arrivo Dl sblocca cantieri"

(Teleborsa) -con uno stratagemma squisitamente contrattualistico , ideato dal Premier Giuseppe Conte, l'attenzione si sposta sul problema più generale delle, con il vicepremierche si sbilancia e"Conto che il premier Conte porti a giorni, non a mesi, il decreto sblocca cantieri e il nuovo codice degli appalti", ha affermato il leader della Lega, aggiungendo che il provvedimento prenderà la forma di un decreto. Salvini ha poi spiegato che ci sono almeno 300 cantieri fermi da anni e che "sbloccarli è un'emergenza nazionale".Non da meno il collega vicepremierche si è detto favorevole rispetto alle grandi opere - "Le infrastruttture in Italia le dobbiamo fare, grandi, medie e piccole" - anche se non affronta direttamente il tema TAV.Frattanto, emerge che in Italia ci sono, che potrebbero avere importanti ritorni su crescita e occupazione, ma la. L'allarme arriva dai sindacati che si aggiungono al coro di chi chiede lo sblocco dei cantieri, in primis e a più ripresa il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.Secondo un'analisi condotta dalla, ci sarebberofra piccoli e grandi cantieri, con un valore di circa, che arriverebbero asull'intero sistema economico nazionale e produrrebbero. “La TAV è fondamentale per avvicinare il Paese all’Europa: è riduttivo chiamarla Torino-Lione, sarebbe più corretto definirla Milano-Parigi", ha affermato il Segretario generale Franco Turri, aggiungendo che in questi anni di crisi sono state chiuse 120 mila aziende e sono stati persi 620 mila posti di lavoro, con un'incidenza del settore costruzioni sul PIL scivolato dall'11,5% del 2008 all'8% attuale.