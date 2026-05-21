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Stati Uniti: apertura cantieri e permessi superano attese ad aprile

Economia, Macroeconomia
Stati Uniti: apertura cantieri e permessi superano attese ad aprile
(Teleborsa) - Giungono dati positivi ad aprile dal mercato edilizio americano. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati hanno registrato una flessione del 2,8%, attestandosi a 1,465 milioni di unità, dopo l'aumento del 12% a 1,507 milioni registrato a marzo (dato rivisto da +10,8%) e rispetto agli 1,420 milioni attesi dagli analisti.

I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato un aumento del 5,8% a 1,442 milioni di unità, dopo il -11,5% 1,363 milioni registrato il mese precedente.
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