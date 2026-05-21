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USA, Apertura cantieri in aprile

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USA, Apertura cantieri in aprile
USA, Apertura cantieri in aprile pari a 1,47 Mln unità, in calo rispetto al precedente 1,51 Mln unità (la previsione era 1,42 Mln unità).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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