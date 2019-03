Mediaset, utile 2018 sopra 470 milioni

Mediaset

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso l'esercizio 2018 con ricavi netti che ammontano a 3.401,5 milioni di euro rispetto ai 3.550,1 milioni di euro del 2017.L'utile netto consolidato è in crescita e sale a 471,3 milioni di euro rispetto ai 90,5 milioni di euro dell'anno prima. Il Risultato operativo (Ebit) di Gruppo è positivo per 73,7 milioni di euro (226,4 nel 2017).L’netto consolidato è praticamente dimezzato, calando a 736,4 milioni di euro rispetto ai 1.392,2 milioni di euro del 31 dicembre 2017 anche a seguito del deconsolidamento di EI Towers.Mediaset ha deciso di. "Con l'obiettivo di rendere ancora più solida la struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo, nonché di avere le risorse adeguate per cogliere tutte le opportunità di mercato in ambito internazionale, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea di riportare l'utile di Mediaset a nuovo, riservandosi peraltro di esaminare nuovamente la decisione nella riunione del Consiglio di amministrazione del 25 luglio 2019 e, nel caso, di sottoporre a un'eventuale nuova assemblea la proposta di distribuzione di dividendi dalle riserve disponibili".