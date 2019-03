TIM in profondo rosso su tensioni Vivendi-Elliott

TIM

(Teleborsa) -. Il titolo sconta ancora lenell'approssimarsi della data cruciale dell'Assemblea, il 29 marzo, per approvare un ricambio del management e la revoca degli amministratori in quota Elliott.Ieri, il, sottolineando che il colosso francese ha sempre agito in conflitto di interessi, distruggendo valore per gli azionisti. Immediata la, che hanno accusato Elliott di aver(quello in cui si argomentava la tesi di una scorretta gestione di Vivendi) di contenereNonostante le tensioni nell'azionariato ed i toni sempre più accesi, oggisul titolo con prezzo obiettivo a 0,77 euro.Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 0,5179 e successiva a 0,5085. Resistenza a 0,5463.Si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,63% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,5463 Euro. Primo supporto visto a 0,5177. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,5081.