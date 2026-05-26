Poste Italiane illustra l’OPAS ai vertici TIM: chiusura attesa entro il terzo trimestre

(Teleborsa) - TIM
comunica che, in data odierna, nel corso di un incontro cui hanno partecipato gli Amministratori e i Sindaci della Società, l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale e il Chief Financial Officer di Poste Italiane
hanno illustrato i termini dell’offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria volontaria promossa sulle azioni TIM
, già comunicati lo scorso 22 marzo.
Durante l’incontro, di natura esclusivamente informativa, spiega una nota, Poste Italiane ha condiviso informazioni già di pubblico dominio ovvero elaborazioni di dati pubblici.
In particolare, con riferimento alla tempistica dell’OPAS
, l’Amministratore Delegato di Poste Italiane ha confermato che la conclusione dell’operazione è attesa entro il terzo trimestre dell’esercizio in corso.