TIM anticipa Cda piano industriale al 29 luglio

Al via prima tranche da 140 milioni di azioni del buyback

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Tim ha anticipato al 29 luglio la riunione di approvazione dei risultati semestrali al 30 giugno 2026. Nella stessa data, il Cda approverà anche il piano industriale in continuità 2026-2028.



Il Consiglio ha inoltre deliberato, nell'ambito del programma di acquisto di azioni per un massimo di 700 milioni di azioni e 400 milioni di euro approvato dall'Assemblea degli Azionisti dello scorso 15 aprile, l'avvio di una prima tranche del buyback, che sarà conclusa entro il 31 dicembre 2026. "La prima tranche riguarderà fino a un massimo di 140 milioni di azioni Tim (pari a circa lo 0,7% del capitale sociale e a un controvalore, alla quotazione della chiusura borsistica del 26 maggio 2026, di circa 100 milioni di euro) e, come precedentemente annunciato, sarà utilizzata a servizio dei piani di remunerazione e incentivazione aziendali già approvati", spiega la telco.



Tim "conferma che il programma di acquisto di azioni proprie proseguirà con successive tranche, in linea con le guidance confermate al mercato e con l'obiettivo di una remunerazione per gli azionisti pari a circa il 50% del valore atteso dalla cessione di Sparkle, subordinatamente al closing".

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