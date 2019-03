Incontro al MISE, Governo apre al dialogo con i Sindacati

(Teleborsa) - Si è da poco concluso l'incontro con i Sindacati convocato al Mise dae sembrano esserci leper avviare untra le parti. Un vertice quello di oggi durante il quale Cgil, Cisl e Uil hanno messo sul tavolo le loro proposte sui temi "caldi": Reddito di cittadinanza lavoro, pensioni, salario minimo e fisco. E non solo.- "Siamo di fronte a una novità l'apertura di unsulle richieste sindacali messe in campo con la piattaforma unitaria" alla base della manifestazione del 9 febbraio scorso", ha commentato il Leader della Cgil,al termine dell'incontro con il Vicepremier e ministro. "Non c'è certezza sul risultato - ha precisato - ma il Governo riconosce l'importanza delle nostre richieste. Ora vedremo se ci sarà la possibilità di condividere le scelte".Apertura anche da parte del Leader della Uil,che sottolinea come dopo la manifestazione sindacale del 9 febbraio "il Governo ha rimesso in piedi un confronto serrato. A breve arriverà la convocazione sulloi, la settimana prossima quella sulSiamo pronti a un confronto serio anche suche riguarderà tutta la parte che resta fuori dalla contrattazione".- "Partiamo con il piede giusto, dalle cose al centro della piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil. Speriamo che sia la volta buona, ha affermato la leader della Cisl, A