Piaggio, vendite record per Vespa. Per i tedeschi miglior scooter al mondo

(Teleborsa) - Per i Tedeschi non ci sono dubbi, Vespa, brand simbolo della tecnologia e dello stile italiano, è lo scooter migliore al mondo.Così oltre 47mila lettori dell’autorevole mensile Motorrad, una delle "bibbie" a livello mondiale per i motociclisti, hanno votato Vespa GTS come "Moto dell’Anno" nella categoria scooter. E’ lei, la italiana dalle forme eleganti e sinuose, unica nel suo corpo interamente in acciaio, la migliore in assoluto, la più desiderabile nel campo scooter, addirittura precedendo anche alcuni “padroni di casa” come il BMW C-Evolution, il BMW C 650 oltre che il giapponese Yamaha T-Max DX.Vespa ha già ottenuto più volte questo importante riconoscimento tanto che il sito web del mensile commenta: “Non importa quanta potenza o tecnica gli altri scooter mettano in campo, alla fine in cima al podio c’è sempre questa ragazza italiana”.Vespa festeggia così uno dei momenti più felici nella sua storia.rispetto ai numeri da record fatti segnare nel 2017,. E negli ultimi dieci anni oltre 1,6 milioni di nuove Vespa sono state prodotte e vendute in tutto il mondo.