Piazza Affari chiude in rialzo con Leonardo senza freni

(Teleborsa) -, nonostante i tentennamenti di Wall Street (), per l'inatteso slittamento oltre la fine di marzo dell'incontro Trump-Xi sul commercio I mercati sin dal mattino hanno accolto con una certa calma il l'ipotesi del "No deal" , mentre attendono di capire se questa sera passerà la proposta di rinvio oltre la data del 29 marzo.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,67%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,55%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +241 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,49%.piatta, che chiude con un +0,13%, termina in rialzo, evidenziando un incremento dello 0,37%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,82%.sul(+0,62%); sulla stessa linea il, che si porta a 22.925 punti. In frazionale progresso il(+0,51%), come il FTSE Italia Star (1,2%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,4 miliardi di euro, con un incremento del 18,26%, rispetto ai precedenti 2,03 miliardi di euro.Su 219 titoli trattati in Borsa di Milano, 65 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 140. Invariate le rimanenti 14 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+3,08%),(+2,25%) e(+1,70%).Tra idi Milano, in evidenza(+13,23%), dopo la pubblicazione dei risultati Bene(+4,43%),(+3,90%) e(+2,60%).La peggiore è, che ha chiuso a -1,06%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,98%, nonostante la crescita dell'utile Tra i(+6,33%), dopo i risultati 2018, ed(+5,79%), grazie alle rosee previsioni formulate dal nuovo azionista di riferimento Tamburi. Giù, che ha chiuso a -4,92% dopo l'approvazione dei conti. In caduta libera, che affonda del 3,95% anch'essa alla prova del bilancio.