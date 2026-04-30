Milano 12:58
47.745 -0,11%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 12:58
10.327 +1,12%
Francoforte 12:58
24.055 +0,42%

Mercati europei riducono le perdite in attesa della BCE, a Piazza Affari balza in positivo Prysmian

Commento, Finanza, Spread
Mercati europei riducono le perdite in attesa della BCE, a Piazza Affari balza in positivo Prysmian
(Teleborsa) - Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.

Recuperano dopo una partenza in salita i listini europei in attesa delle indicazioni che arriveranno dalla BCE dopo gli ultimi dati macro sull'Eurozona: cresce meno delle attese il PIL di Eurolandia del 1° trimestre 2026, mentre scende il tasso di disoccupazione. Accelera invece in linea con le attese l'inflazione ad aprile al 3%.

Brusco calmieramento dei prezzi del petrolio. Dopo aver toccato un nuovo massimo dall'inizio della guerra in Iran, a 126 dollari al barile, il Brent a metà giornata retrocede sui 116, in calo rispetto alla chiusura di ieri. Poco mosso il WTI che si muove intorno ai 107 dollari.

A Piazza Affari vira in positivo e guida il listino principale Prysmian dopo una partenza difficile in cui era arrivata a perdere fino al 6% dopo la pubblicazione dei conti. Ancora in profondo rosso Stellantis dopo i conti che indicano un flusso di cassa industriale ancora negativo anche se in recupero.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,169. Giornata di forti guadagni per l'oro, che segna un rialzo dell'1,83%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +82 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,91%.

Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,26%, ben impostata Londra, che mostra un incremento dell'1,05%, e si muove sotto la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,60%.

A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 47.716 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share, che rimane a 50.190 punti.

Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (-0,12%); con analoga direzione, pressoché invariato il FTSE Italia Star (+0,16%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Prysmian (+3,82%), A2A (+1,92%), Terna (+1,59%) e Hera (+1,52%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis, che prosegue le contrattazioni a -6,83%.

Seduta negativa per Unicredit, che mostra una perdita dell'1,61%.

Contrazione moderata per Amplifon, che soffre un calo dell'1,48%.

Sottotono Moncler che mostra una limatura dell'1,45%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Technoprobe (+5,69%), Cembre (+2,95%), Pharmanutra (+2,18%) e ERG (+2,05%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su BFF Bank, che continua la seduta con -5,25%.

Lettera su Maire, che registra un importante calo del 5,21%.

Sotto pressione NewPrinces, che accusa un calo del 3,52%.

Scivola Ferretti, con un netto svantaggio del 3,04%.
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