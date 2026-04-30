Mercati europei riducono le perdite in attesa della BCE, a Piazza Affari balza in positivo Prysmian

(Teleborsa) - Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee
, così come a Piazza Affari.
Recuperano dopo una partenza in salita i listini europei in attesa delle indicazioni che arriveranno dalla BCE dopo gli ultimi dati macro sull'Eurozona: cresce meno delle attese
il PIL
di Eurolandia del 1° trimestre 2026, mentre scende
il tasso di disoccupazione
. Accelera
invece in linea con le attese l'inflazione
ad aprile al 3%.
Brusco calmieramento dei prezzi del petrolio
. Dopo aver toccato un nuovo massimo dall'inizio della guerra in Iran, a 126 dollari al barile, il Brent a metà giornata retrocede sui 116, in calo rispetto alla chiusura di ieri. Poco mosso il WTI che si muove intorno ai 107 dollari.
A Piazza Affari
vira in positivo e guida il listino principale Prysmian
dopo una partenza difficile in cui era arrivata a perdere fino al 6% dopo la pubblicazione dei conti
. Ancora in profondo rosso Stellantis
dopo i conti
che indicano un flusso di cassa industriale
ancora negativo anche se in recupero.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,169. Giornata di forti guadagni per l'oro
, che segna un rialzo dell'1,83%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +82 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,91%. Tra i mercati del Vecchio Continente
sostanzialmente tonico Francoforte
, che registra una plusvalenza dello 0,26%, ben impostata Londra
, che mostra un incremento dell'1,05%, e si muove sotto la parità Parigi
, evidenziando un decremento dello 0,60%.
A Milano, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 47.716 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 50.190 punti.
Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(-0,12%); con analoga direzione, pressoché invariato il FTSE Italia Star
(+0,16%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Prysmian
(+3,82%), A2A
(+1,92%), Terna
(+1,59%) e Hera
(+1,52%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis
, che prosegue le contrattazioni a -6,83%.
Seduta negativa per Unicredit
, che mostra una perdita dell'1,61%.
Contrazione moderata per Amplifon
, che soffre un calo dell'1,48%.
Sottotono Moncler
che mostra una limatura dell'1,45%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Technoprobe
(+5,69%), Cembre
(+2,95%), Pharmanutra
(+2,18%) e ERG
(+2,05%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su BFF Bank
, che continua la seduta con -5,25%.
Lettera su Maire
, che registra un importante calo del 5,21%.
Sotto pressione NewPrinces
, che accusa un calo del 3,52%.
Scivola Ferretti
, con un netto svantaggio del 3,04%.