Lufthansa sceglie motori Trent per Dreamliner e A350 XWB

(Teleborsa) - Rolls-Royce è stata scelta da. 20 Boeing 787 Dreamliner saranno equipaggiati con il motore Trent 1000 e il motore Trent XWB fornirà la potenza a 20 Airbus A350 XWB. Inoltre, Rolls-Royce fornirà i suoi servizi TotalCare® a lungo termine per entrambi i tipi di motore.Ilè il più efficiente grande motore aereo attualmente in servizio e il motore per aerei widebody più venduto al mondo con oltre 1.800 in servizio o ordinati. La compagnia utilizzerà l’ultima versione del Trent 1000, il Trent 1000 TEN (Thrust, Efficiency, New Technology), offrendo un’elevata efficienza nei consumi e bassa rumorosità. Il- il 787-8, 787-9 e 787-10 e incorpora la tecnologia che contribuisce al Dreamliner a raggiungere il 20% di efficienza in più rispetto all’aereo che sostituisce, oltre ad avere un impatto acustico che è la metà degli aerei della generazione precedente.Gli aerei ordinati. Più di 80 aerei widebody motorizzati Rolls-Royce sono in servizio con le compagnie aeree del gruppo Lufthansa. La famiglia Trent, che comprende sette diversi motori, ha accumulato più di. EMA – Europea Microfusioni Aerospaziali, nel suo stabilimento di Morra de Sanctis (AV) realizza palette e statori per la turbina sia del Trent 1000 che per il Trent XWB.