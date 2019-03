Infrastrutture, ritardo dell'Italia manda in fumo 40 miliardi

(Teleborsa) - Undavvero. Ildi competitività del nostro sistemaci costa, infatti,Lo dice la Cgia di Mestre elaborando i dati del- segnala il coordinatore dell'Ufficio studi Paolo Zabeo - che anche la Commissione Europea ha avuto modo di ribadire proprio in questi giorni. Il nostro Paese, infatti, necessita di una qualità delle infrastrutture di trasporto più elevata degli altri, dal momento che nel 2017 gli italiani hanno trascorso mediamente- Cattive notizie per il nostro Paese. Dall'elaborazione dell'Ufficio studi della Cgia su dati de, tra i 10 più importanti Paesi europei presi in esame, l'Italia si colloca sempredel sistema infrastrutturale. In particolare per- In particolare poi, rispetto allanostro principale competitor in campo economico, ilcon l'Italia che sconta un gap del 24% per la qualità delle strade, del 40% per l'efficienza dei servizi ferroviari, del 18% per l'efficienza dei servizi portuali, del 199% per la copertura della linea internet ultraveloce.- "Sebbene i numeri non ci siano favorevoli - ha dichiarato il segretario Renato Mason - anche l'Italia può comunque contare, nel campo logistico, su moltecontinuiamo ad essere un Paese che ha bisogno come il pane di completare sia le grandi opere sia quelle di dimensione inferiore".- La Cgia precisa che oltre alla realizzazione delle grandi infrastrutture materiali e immateriali abbiamo altrettanto bisogno di compiere moltissimi interventi minori indispensabili per la messa in sicurezza di tanti cittadini e di moltissime citta' e piccoli paesi. Anche in questo caso vengono in nostro soccorso i numeri:degli 8mila Comuni italiani ha almeno un'area classificata a elevato rischio idrogeologico, ilcirca delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica è ubicato in zone ad alto rischio sismico, su circa(gallerie, ponti, viadotti) quasinecessitano di interventi urgenti; ildell'acqua trasportata dal sistema idrico pubblico si perde per strada a causa dell'elevato livello di deterioramento della rete.