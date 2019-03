Energica Motor e Omoove in una partnership tutta italiana

Energica Motor Company

(Teleborsa) -, costruttore modenese di moto elettriche ad elevate prestazioni, ha siglato una partnership tecnologica con Omoove, solution provider di tecnologie per la Mobilità Intelligente, società del gruppo Octo Telematics, primo provider globale nella fornitura di soluzioni telematiche e di analisi dei dati per il settore assicurazione auto.Grazie a questa partnership, la gamma di moto elettriche Energica sarà dotata, di serie, di connettività remota, che si aggiungerà alla connettività locale short range, già attualmente disponibile, basata su tecnologia Bluetooth.Si tratta, quindi, di un ampliamento a distanza delle informazioni già disponibili sulle moto Energica.Il dispositivo telematico di bordo (ProShare XT) Omoove, installato nativamente sulle moto Energica, consentirà attraverso una app, di monitorare le proprie performance. Saranno inoltre disponibili molte informazioni sullo stato della moto e avvisi intelligenti notificati al cliente finale come l'eventuale interruzione della ricarica, spostamento imprevisto della moto, posizione in tempo reale e condivisione dei dati di guida.La collaborazione verrà rafforzata grazie alla sponsorizzazione di Omoove sulla moto Ego Corsa Test utilizzata dal tester ufficiale Energica Alessandro Brannetti per lo sviluppo della moto da corsa della FIM Enel MotoE World Cup in partenza il prossimo maggio.Il logo Omoove sarà inoltre presente sulla Energica Ego Sport Black, la sportiva elettrica stradale la cui grafica rende omaggio proprio alla grande attività di sviluppo che il team tecnico Energica sta svolgendo per MotoE, di cui l’azienda modenese è il Costruttore Unico.