doValue, partnership con Cardo AI per innovare gestione crediti Stage 2

doValue

(Teleborsa) -, quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, e, fintech specializzata nello sviluppo di tecnologie per la finanza strutturata, hanno annunciato unastrategica per una gestione efficace e proattiva degliLa partnership esclusiva si concentra sul monitoraggio specializzato dei crediti in Stage 2 allo scopo diper una gestione dinamica del rischio e per la previsione delle insolvenze. I dati vengono integrati con fonti esterne tradizionali e alternative per una visione completa e aggiornata dello stato di salute finanziaria di famiglie e imprese, si legge in una nota.In linea con il piano industriale 2024-2026 di doValue, che mira ad unper incrementare l'efficienza dei processi nonché a una diversificazione della propria attività rispetto ai Non Performing Loan, la partnership con Cardo AI si colloca all'interno di una più ampia collaborazione tra i due player che attualmente ha allo studio nuovi prodotti e servizi legati alla gestione del credito."La nostra partnership con Cardo AI rappresenta undi doValue, orientato verso una maggiore diversificazione nei segmenti del credito al di là degli NPL e l'adozione di soluzioni IT avanzate per ottimizzare i nostri processi - commentadi doValue - Crediamo fermamente nel valore aggiunto di un approccio proattivo e tecnologicamente evoluto nella gestione dei crediti Stage 2. Siamo convinti che, combinando l'expertise di doValue nella gestione del credito con le competenze di Cardo AI nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale finanziaria, saremo in grado di migliorare significativamente la qualità degli asset e la redditività del sistema bancario".