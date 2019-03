Ivass, mercato assicurativo in aumento nel 2018

(Teleborsa) - Sono statiquelli raccolti nei primi nove mesi del 2018Il dato ha registrato un irispetto allo stesso periodo del 2017. A comunicare la variazione è stato direttamente l'Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ha anche specificato i pesi che i due settori hanno rispettivamente avuto nella percentuale. Il ramo vita è quello che ha contribuito in maniera essenziale, con 80,6 miliardi, portando nelle casse degli istituti 4,4 miliardi in più nell'anno di riferimento e segnando uno sviluppo del 5,8%.Questi inoltre sta recuperando terreno dopo la flessione subita negli anni a dietro: in particolar modo hanno ripreso tonicitàBuoni i risultati anche per le polizze vita tradizionali, in aumento del 5,6%. A seguito si rinvigoriscono nei mesi analizzati anche la nuova produzione vita di 4,9 miliardi di euro (+9,2%), e il settore danni del 2,6%.Nel dettaglio, ammontano amentre quelli raccolti dalle rappresentanze See sono stati pari a 7,2 miliardi di euro (+3,4%). La distribuzione delle polizze vita e' avvenuta prevalentemente attraverso sportelli bancari e postali (il 60,7% del totale dei premi raccolti). E' aumentata la distribuzione da parte delle Agenzie in economia e gerenze e dei Brokers mentre i Promotori finanziari perdono quote di intermediazione. Nel settore danni, si conferma il primato delle Agenzie con mandato (70,9% del totale danni e 84,3% della R.C. autoveicoli terrestri).