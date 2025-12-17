Milano 12:14
Piazza Affari: sviluppi positivi per il settore assicurativo italiano

In forte aumento l'indice delle società assicurative, che con il suo +1,82% avanza a quota 39.200,57 punti.
