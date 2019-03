Circle rileva 100% di 2BM

Circle

(Teleborsa) -, società a capo dell’omonimo Gruppo, specializzata nello sviluppo di soluzioni software di automazione e digitalizzazione per il settore portuale e la logistica intermodale, ha sottoscritto ilcon la società 2BM, con sede a Trieste, per l’acquisizione del 100% del capitale sociale della stessa.2BM è specializzata nello sviluppo di soluzioni software per il settore marittimo/portuale; annovera tra i principali clienti varie agenzie e multimodal transport operator, fra cui l’agenzia di uno dei tre più importanti armatori a livello internazionale.Ilper il 100% del capitale sociale della target è fissato in(tale importo potrà subire variazioni in base alla liquidità della Target alla data del closing).Il perfezionamento dell’accordo è subordinato al rafforzamento della partnership con i tre principali clienti. E’ poi prevista una componente ulteriore "success fee", in funzione della crescita dell' Ebitda nel periodo 2019-2021.