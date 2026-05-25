Francoforte: positiva la giornata per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Knorr-Bremse , che tratta in utile dell'1,86% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Knorr-Bremse rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Knorr-Bremse mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 100,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 101,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 100,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```