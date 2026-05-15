Circle Group, Valore della Produzione in crescita del 30% nel primo trimestre

Backlog a oltre 34 milioni a fine marzo.

(Teleborsa) - Nel primi tre mesi del 2026 Circle Group ha registrato un Valore della Produzione consolidato pari a 7,5 milioni di euro in crescita del 30% rispetto al primo trimestre del 2025. I Prodotti Software Proprietari, proposti anche in modalità SaaS (Software as a Service) su piattaforma cloud, sono aumentati del 19% a 2,4 milioni, mentre i Servizi Federativi Milos si sono attestati a 840 mila euro in crescita del 30% rispetto al 1Q 2025.



L’indebitamento finanziario netto (PFN) al 30 aprile 2026 (che viene condiviso stante l’eccezionalità del 2025 e 2026 legata al PNRR, al 30 aprile si è completata la maggior parte di Login Business) è cash positive per 5,3 milioni. L’indebitamento finanziario netto inclusivo dei crediti verso l’Unione Europea, strutturalmente posticipati per regole comunitarie è cash positive per 7,3 milioni.



Non sono ancora ricompresi nel perimetro del consolidato i numeri della neo acquisita Qmap, che verrà consolidata dal 1 aprile 2026.



Il backlog pluriennale del Gruppo (elaborato sulla base di dati gestionali e con visibilità fino al 2027) conferma la traiettoria di crescita attestandosi a 34,2 milioni a fine marzo 2026 (34,1 milioni al 31 dicembre 2025).



"Guardando ai prossimi trimestri, riteniamo che il percorso delineato a inizio anno stia trovando concreta conferma nell’evoluzione del mercato. La crescente attenzione verso la digitalizzazione della logistica, l’avanzamento del quadro normativo europeo, in particolare

sui temi e-CMR (che sarà obbligatorio in Spagna da ottobre) ed efTI (piena entrata in vigore nel 2027) nonché la piena attuazione delle iniziative connesse al PNRR continuano infatti a rappresentare driver strategici di sviluppo per Circle Group.", ha commentato il Presidente e CEO Luca Abatello.



"In questo scenario, l’Intelligenza Artificiale rappresenta un abilitatore strategico sempre più centrale nell’evoluzione dell’ecosistema MILOS®. Stiamo integrando sempre maggiori funzionalità AI (sia proprietarie – MILOS® Intelligence sia AI tools di mercato) all’interno delle nostre piattaforme per rendere i processi logistici e intermodali sempre più predittivi, interoperabili ed efficienti, supportando clienti e operatori nella gestione in tempo reale dei flussi informativi e decisionali lungo l’intera catena logistica.", ha aggiunto Abatello.

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