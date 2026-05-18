Circle Group: eXyond apre una nuova sede operativa in Romania

(Teleborsa) - CIRCLE Group - PMI Innovativa a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica - annuncia l’apertura di una nuova sede operativa in Romania attraverso la controllata eXyond, rafforzando così la presenza del Gruppo nell’Europa orientale e ampliando ulteriormente il proprio presidio internazionale.



L’iniziativa, spiega una nota, si inserisce nella strategia di espansione internazionale del Gruppo, uno dei pilastri del piano industriale Connect 4 Agile Growth, e mira a supportare gli operatori del trasporto e della logistica attivi sul mercato romeno attraverso soluzioni digitali avanzate per la gestione delle flotte, la conformità normativa e l’efficienza operativa.



Attraverso questa nuova presenza operativa, e con le partnership locali definite, eXyond porterà sul mercato rumeno i propri prodotti innovativi KMaster e MILOS, un’avanzata piattaforma cloud per il fleet management progettata per supportare le aziende nella digitalizzazione e nell’ottimizzazione delle attività quotidiane. La soluzione consente il monitoraggio in tempo reale dei veicoli, l’analisi delle attività, la gestione delle missioni e l’integrazione con i sistemi aziendali.

La soluzione si basa su un’architettura digitale che integra portale web, applicazioni mobili e dispositivi di bordo, consentendo alle aziende di trasporto di ottenere piena visibilità sulle operazioni e ottimizzare l’utilizzo delle flotte, migliorando al contempo sicurezza, sostenibilità e performance, anche grazie a partnership con provider tecnologici quali Telepass.



Un elemento chiave dell’iniziativa è rappresentato dal supporto e dall’interoperabilità con il sistema RO e-Transport, la piattaforma governativa romena per il monitoraggio del trasporto merci, introdotta per garantire maggiore trasparenza e controllo fiscale. Il quadro normativo è stato recentemente rafforzato attraverso l’introduzione di sanzioni significative per gli operatori non conformi, come evidenziato dai recenti casi di enforcement che hanno coinvolto aziende del settore nei primi mesi del 2026.



Attraverso il servizio KMaster RO e-Transport, eXyond consente la raccolta automatica dei dati di localizzazione dei veicoli sul territorio romeno e la loro trasmissione diretta al portale governativo, eliminando la necessità di attività manuali da parte degli autisti e semplificando significativamente gli adempimenti normativi per le aziende.



Il sistema utilizza dispositivi di bordo per registrare e trasmettere in modo continuo e automatico i dati di geolocalizzazione, garantendo la conformità alle normative locali e riducendo il rischio di errori e sanzioni. La mancata conformità al sistema RO e-Transport può infatti avere impatti significativi non solo sugli operatori locali, ma anche sulle aziende internazionali che effettuano attività di trasporto da e verso la Romania, con conseguenze sia economiche sia operative.



Allo stesso tempo, la soluzione consente il monitoraggio in tempo reale delle operazioni e la gestione tempestiva di eventuali anomalie tramite alert e notifiche dedicate. L’integrazione con il portale KMaster e con le applicazioni dedicate ad autisti e fleet manager permette inoltre una gestione centralizzata dei flussi informativi e contribuisce a un miglioramento complessivo dell’efficienza operativa. Il sistema include già servizi per la gestione digitale della documentazione di trasporto, comprese funzionalità e-CMR conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalla Convenzione di Ginevra, supportando il progressivo processo di dematerializzazione e trasformazione digitale dei trasporti a livello europeo.



“Questa iniziativa rappresenta un importante passo nel percorso di crescita internazionale del Gruppo”, ha dichiarato Luca Abatello, Chairman e CEO di Circle Group. “La Romania rappresenta un mercato strategico per l’evoluzione della logistica e dei trasporti europei. Attraverso eXyond e la nostra piattaforma KMaster vogliamo supportare gli operatori con soluzioni digitali innovative, capaci di affrontare sfide normative e operative sempre più complesse, migliorando efficienza, visibilità e sostenibilità lungo l’intera supply chain".

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