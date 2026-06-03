Circle, due contratti per totali €250.000 per l’evoluzione dei sistemi digitali a supporto dell’intermodalità ferroviaria portuale

(Teleborsa) - Circle ha firmato due contratti dal valore complessivo di circa 250.000 euro con primari partner intermodali italiani.



Gli accordi - si legge in una nota - riguardano attività di evoluzione e servizi di conduzione nell’ambito di un progetto cofinanziato, con particolare riferimento all’incremento delle funzionalità di Extended Port Community System e al rafforzamento degli strumenti digitali a supporto della gestione ferroviaria portuale e intermodale.



Grazie al modulo Extended Port Community System i porti del Mediterraneo possono beneficiare dell'interoperabilità digitale in tempo reale tra le aziende, l'ecosistema ferroviario, gli spedizionieri, gli operatori logistici, gli operatori doganali e l'intera comunità portuale,

contribuendo alla creazione di un sistema logistico sempre più integrato che sfrutta le sinergie della raccolta dei dati generati da ciascun operatore, costituendo un patrimonio comune.



I progetti prevedono, in particolare, l’evoluzione dei moduli della suite Milos® Rail Ecosystem: Rail Dashboard, Rail Connector, Rail Interoperability, con l’obiettivo di migliorare la semplicità di utilizzo, l’immediatezza di lettura e l’efficacia operativa per tutti gli utenti finali. Gli interventi rientrano nella digitalizzazione dei nodi portuali e intermodali, favorendo l’efficientamento del sistema e l’ottimizzazione dei documenti relativi ad arrivi e partenze.



Gli accordi prevedono inoltre l’attivazione delle componenti evolutive e anche del connettore dati verso il riconoscimento OCR ferroviario (in primis lettura automatica di codici carro e codici container) che consentirà di acquisire e rendere disponibili le informazioni relative al transito ferroviario, favorendo il dialogo tra gli operatori sfruttando i dati rilevati presso il gate ferroviario.



Il progetto rafforza ulteriormente il posizionamento di Circle Group nel mercato della digitalizzazione portuale e intermodale, confermando la capacità del Gruppo di supportare operatori e istituzioni nella realizzazione di soluzioni innovative, interoperabili e orientate alla gestione proattiva dei processi logistici.



“Questi nuovi contratti confermano il ruolo di Circle Group come partner tecnologico di riferimento per la digitalizzazione dei nodi portuali e intermodali”, ha commentato Luca Abatello, Presidente e CEO di Circle Group. “L’evoluzione degli Extended Port Community System e l’integrazione di strumenti avanzati per la gestione dei flussi ferroviari rappresentano leve fondamentali per aumentare efficienza, interoperabilità e qualità dei servizi nei sistemi logistici complessi. Siamo orgogliosi di contribuire a questi progetti con primari partner intermodali italiani che si inseriscono nel più ampio percorso di innovazione e modernizzazione sostenuto dal nostro piano industriale “Connect 4 Agile Growth”.

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